Зеленский назвал список лиц, которые могут высказываться о внейшней политике

Президент Украины Владимир Зеленский указом от 22 декабря обозначил круг лиц, которым можно высказываться о внешней политике страны. Соответствующий документ появился на сайте главы республики.

Теперь делать заявления о внешней политике страны могут только президент, премьер-министр и глава МИД Украины. Государственные органы также могут высказывать предположения по этим вопросам, но только по поручению обозначенных лиц.

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Госорганы также будут обязаны согласовывать свои позиции с МИД Украины, если их сотрудники совершают визиты за границу или участвуют в международном обсуждении.

Ранее спикер МИД Украины Олег Николенко опроверг заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что частные американские военные компании готовятся применить химоружие в Донбассе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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