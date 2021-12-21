В ДНР заявили, что Украина блокирует переговоры по вопросу Донбасса

Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова заявила, что Украина продолжает блокировать любые переговоры по вопросу Донбаса. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Никоноровой, украинские власти «как мантру» повторяют одни и те же тезисы. Она отметила, что в ДНР видят, что таким образом Украина «отыгрывает паузу».

Политик заявила, что в республике готовы к любым провокациям украинской стороны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаДНР
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