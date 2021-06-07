Зеленский назвал «Северный поток-2» глобальным шантажом
Украинский лидер Владимир Зеленский в беседе с президентом США Джо Байденом назвал газопровод "Северный поток-2" "шантажом глобального уровня". Об этом сообщает советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает РИА Новости.
Президенты обеих стран ранее в понедельник провели телефонный разговор. По мнению Зеленского, в проекте важен не столько экономический аспект, сколько политический.
Презентация новой формы футбольной сборной Украины является «политическим хайпом», который добавит интриги чемпионату Европы, но вряд ли поссорит болельщиков двух стран, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.
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