Зеленский назвал пять пунктов «формулы мира» на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеовыступлении, транслировавшемся на сессии Генеральной ассамблеи ООН, представил «формулу мира» для завершения украинского конфликта.

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«Это формула, которая предполагает наказание за преступление, предполагает защиту жизни, восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантирует безопасность и предполагает решимость», — цитирует политика ТАСС.

По словам Зеленского, его формула может сработать для всех, «кто может оказаться в похожей ситуации», пишет Газета.ру.

Ранее на сессии ГА ООН украинский президент попросил Запад предоставить системы противовоздушной обороны, оружие дальнего действия и боеприпасы, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:Генассамблея ООНУкраинаВладимир Зеленский
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