Зеленский назвал приоритетные вопросы для Киева на саммите НАТО

«В нашей повестке дня ... три приоритетных вопроса. Первый - пакеты вооружений, новые пакеты вооружений для поддержки нашей армии на поле боя», — указал Зеленский.

Также Киев хочет обсудить с партнерами приглашение Украины в НАТО.

«Мы слышим, что у нас будет приглашение, когда этого позволят меры безопасности», — отметил Зеленский.

Кроме того, Украина намерена обсудить свои гарантии безопасности до вступления в Североатлантический альянс.

Ранее в Белом доме сообщили, что 12 июля лидеры Группы семи объявят о гарантиях безопасности для Киева, пишет RT.

