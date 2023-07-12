Зеленский назвал приоритетные вопросы для Киева на саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три приоритетных вопроса для Киева, связанных с вооружением, членством страны в НАТО и гарантиями безопасности. Об этом политик заявил на саммите Североатлантического альянса, передает РИА Новости.

В Белом доме анонсировали объявление гарантий безопасности для Украины

«В нашей повестке дня ... три приоритетных вопроса. Первый - пакеты вооружений, новые пакеты вооружений для поддержки нашей армии на поле боя», — указал Зеленский.

Также Киев хочет обсудить с партнерами приглашение Украины в НАТО.

«Мы слышим, что у нас будет приглашение, когда этого позволят меры безопасности», — отметил Зеленский.

Кроме того, Украина намерена обсудить свои гарантии безопасности до вступления в Североатлантический альянс.

Ранее в Белом доме сообщили, что 12 июля лидеры Группы семи объявят о гарантиях безопасности для Киева, пишет RT.

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ФОТО: Сайт президента Украины
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