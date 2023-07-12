В Белом доме анонсировали объявление гарантий безопасности для Украины
США и страны Группы семи 12 июля объявят гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщили в Белом доме, передает РИА Новости.
По словам старшего директора по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманды Слоут, в среду президент США Джо Байден, лидеры G7 и президент Украины Владимир Зеленский сделают заявление о «долгосрочных обязательствах по поддержке народа Украины».
Планируется, что будут представлены планы построения Вооруженных сил Украины, способных защищать себя и сдерживать атаки. Также ожидается серия двусторонних переговоров государств G7 и Киева по достижению двусторонних гарантий безопасности.
Ранее в канцелярии премьер-министра Великобритании заявили, что Группа семи в среду согласует общие принципы гарантий безопасности Украине, напоминает RT. Планируется подписание совместной декларации, затем Киеву поставят еще больше оружия, усилят обмен разведывательными данными, расширят программу подготовки военных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru