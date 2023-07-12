В Белом доме анонсировали объявление гарантий безопасности для Украины

По словам старшего директора по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманды Слоут, в среду президент США Джо Байден, лидеры G7 и президент Украины Владимир Зеленский сделают заявление о «долгосрочных обязательствах по поддержке народа Украины».

Планируется, что будут представлены планы построения Вооруженных сил Украины, способных защищать себя и сдерживать атаки. Также ожидается серия двусторонних переговоров государств G7 и Киева по достижению двусторонних гарантий безопасности.

Ранее в канцелярии премьер-министра Великобритании заявили, что Группа семи в среду согласует общие принципы гарантий безопасности Украине, напоминает RT. Планируется подписание совместной декларации, затем Киеву поставят еще больше оружия, усилят обмен разведывательными данными, расширят программу подготовки военных.

