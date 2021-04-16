Зеленский назвал правильной встречу Путина и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает правильной возможную встречу президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. «Это правильно и очень вовремя, когда есть диалог, пушки молчат», - заявил Зеленский в ходе общения с журналистами, которое транслировалось на странице его офиса в Facebook.

Также президент Украины заявил, что настроен на разговор со всеми лидерами «нормандского формата», чтобы решить вопрос урегулирования конфликта на востоке Украины. «Я настроен, чтобы мы все вчетвером подключились. Вопрос ситуации по безопасности на востоке Украины и деоккупация наших территорий. Именно такие вопросы решаются на встречах «Н-4» («нормандской четверки» - прим. НСН), где вопросы решают четыре лидера", - заявил Зеленский.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в эфире НСН опровергла слова украинского президента о якобы плачевном состоянии полуострова.

