Зеленский назвал неправильным поведение Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский назвал неправильным публичное поведение мэра Киева Виталия Кличко.
Как заявил глава государства в ходе большой пресс-конференции в Киеве, Кличко постоянно пишет ему, звонит и пытается встретиться. Зеленский отметил, что не всегда может принять мэра украинской столицы из-за своей занятости, однако относится к Кличко «с большим уважением».
Тем не менее, украинский лидер высказал мнение, что Кличко окружил себя коррупционерами, напомнив об обысках, проходящих у градоначальника и в подведомственных мэрии организациях.
Кроме того, как заявил Зеленский в ходе пресс-конференции, Кличко не конкурент ему на следующих президентских выборах.
Однако Кличко называют одним из главных претендентов на пост главы государства, при этом сам мэр Киева отрицает наличие предвыборного штаба и контактов с президентом.
Ранее НСН писала об обысках силовиков, прошедших в доме Кличко. По словам градоначальника, вооруженные люди ломились к нему в дверь, однако позже спустились к квартире двумя этажами ниже. Кроме того, в администрации Киева и «Киевавтодоре» прошли масштабные обыски по делам о финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов. Кличко считает эти операции давлением на власти Киева и лично на него.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru