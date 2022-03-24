СМИ: Азиаты и африканцы, покинувшие Украину, подвергаются дискриминации в Польше
Граждане стран Азии и Африки, проживавшие на территории Украины и покинувшие страну, подвергаются дискриминации в Польше. Об этом говорится в совместном расследовании газеты The Independent и консорциума журналистов Lighthouse Reports.
По данным издания, четверо африканских студентов, бежавших из Украины, находятся в центре временного содержания вблизи Варшавы. Отмечается, что у них нет доступа в средствам связи и юридической помощи.
Ранее 15 марта погранохрана Польши сообщила, что в центрах временного содержания были размещены 52 человека, поскольку они не являются гражданами Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,7 млн+26 826 / сут.
Умерли
366 тыс.+429 / сут.
Выздоровели
16,4 млн+70 622 / сут.
- «Азимут» и Red Wings начали вывоз туристов из Египта
- В лондонском спортцентре из-за утечки хлора пострадали 29 человек
- Reuters: Renault приостановит деятельность в РФ
- В РФ заблокировали Google News
- В ЦБ опровергли информацию о желании Набиуллиной уйти в отставку
- Грымов выразил готовность бесплатно отдать свои фильмы в кинотеатры
- В США напомнили о новых санкциях против России
- Москва ответила Вашингтону на высылку российских дипломатов
- Умерла первая женщина госсекретарь США Мадлен Олбрайт
- Хорваты, предоставляющие жилье украинцам, будут получать по €480
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru