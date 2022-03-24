СМИ: Азиаты и африканцы, покинувшие Украину, подвергаются дискриминации в Польше

Граждане стран Азии и Африки, проживавшие на территории Украины и покинувшие страну, подвергаются дискриминации в Польше. Об этом говорится в совместном расследовании газеты The Independent и консорциума журналистов Lighthouse Reports.

По данным издания, четверо африканских студентов, бежавших из Украины, находятся в центре временного содержания вблизи Варшавы. Отмечается, что у них нет доступа в средствам связи и юридической помощи.



Ранее 15 марта погранохрана Польши сообщила, что в центрах временного содержания были размещены 52 человека, поскольку они не являются гражданами Украины.

