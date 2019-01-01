Политика

Зеленский назвал 9 мая «днем благодарения»

9 мая13:44

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что считает День победы 9 мая «нашим Днем благодарения». Он уточнил, что речь идет о выражении благодарности ветеранам.

Ветеран: За Родину я спокоен!

 По его словам, война коснулась каждой украинской семьи. Поэтому 9 мая – день благодарности за то, что идеология нацизма, которая была бесчеловечна, оказалась в прошлом.

Также Зеленский отметил, что никто не имеет права приватизировать победу, а также утверждать, что она могла произойти и без украинцев.

Ранее сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева заявила в эфире НСН, что на войне вместе с россиянами воевали представители всех республик, всех национальностей, для которых 9 мая – общий праздник.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийДень Победы9 Мая

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