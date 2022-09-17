Зеленский напомнил о «нацистском прошлом» Германии
Отказ Германии поставлять Украине вооружения может быть связан с внутренними барьерами из-за прошлого Берлина, считает украинский президент Владимир Зеленский. Об этом политик заявил в интервью Reuters.
«В Германии существуют определенные психологические барьеры для поставок оружия Украине, связанные с ее нацистским прошлым», — рассказал Зеленский.
Глава государства добавил, что такие поставки жизненно важны для Киева.
Ранее Берлин отказался от поставок украинской стороне некоторых видов вооружений. В бундесвере отмечали, что ФРГ столкнулась с серьезной нехваткой запасов оружия.
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