Зеленский напомнил о «нацистском прошлом» Германии

Отказ Германии поставлять Украине вооружения может быть связан с внутренними барьерами из-за прошлого Берлина, считает украинский президент Владимир Зеленский. Об этом политик заявил в интервью Reuters.

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«В Германии существуют определенные психологические барьеры для поставок оружия Украине, связанные с ее нацистским прошлым», — рассказал Зеленский.

Глава государства добавил, что такие поставки жизненно важны для Киева.

Ранее Берлин отказался от поставок украинской стороне некоторых видов вооружений. В бундесвере отмечали, что ФРГ столкнулась с серьезной нехваткой запасов оружия.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:ГерманияУкраинаВладимир Зеленский
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