Зеленский намерен внести изменения в минские соглашения

Президент отметил, что с момента формулировки минских соглашений прошло 4 года, и выразил уверенность, что «некоторые вещи мы можем изменить и будем менять». В частности, Зеленский обратил внимание на то, что не согласен с передачей украинской государственной границы под контроль Киева после выборов.

Напомним, 9 декабря после четырехлетнего перерыва состоялась встреча лидеров "нормандской четверки", на которой обсуждалось урегулирование конфликта на Донбассе. Как стало известно ранее новый саммит состоится через четыре месяца в Берлине.



