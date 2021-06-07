Зеленский намерен обсудить с Байденом расширение партнерства Украины и США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен обсудить с президентом США Джо Байденом расширение стратегического партнерства между государствами.
Ранее в понедельник стало известно, что украинский и американский лидеры провели телефонный разговор. Как сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Байден пригласил Зеленского посетить Вашингтон этим летом.
Президент Украины поблагодарил американского коллегу «за приглашение посетить Белый дом в июле этого года».
«C нетерпением жду этой встречи, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества между Украиной и США», — написал Зеленский в Twitter.
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