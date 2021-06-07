Байден пригласил Зеленского посетить Вашингтон летом

Информацию журналистам предоставил помощник американского президента США по национальной безопасности Джейк Салливан по итогам телефонного диалога Байдена и Зеленского. Салливан отметил, что в ходе разговора Байден заявил Зеленскому о намерении отстаивать украинские интересы на встрече с Путиным в июне. Отмечается, что речь, в частности, идет о территориальной целостности страны.

Переговоры Путина и Байдена запланированы на 16 июня. Встреча пройдет в Женеве. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.

