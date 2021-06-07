Байден пригласил Зеленского посетить Вашингтон летом
Президент США Джо Байден пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского посетить Вашингтон летом текущего года. Об этом сообщает ТАСС.
Информацию журналистам предоставил помощник американского президента США по национальной безопасности Джейк Салливан по итогам телефонного диалога Байдена и Зеленского. Салливан отметил, что в ходе разговора Байден заявил Зеленскому о намерении отстаивать украинские интересы на встрече с Путиным в июне. Отмечается, что речь, в частности, идет о территориальной целостности страны.
Переговоры Путина и Байдена запланированы на 16 июня. Встреча пройдет в Женеве. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
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