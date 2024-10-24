Зеленский нахамил ООН в Международный день организации
Украинский лидер Владимир Зеленский позволил себе хамство в адрес ООН в своем Telegram-канале в международный день организации.
Заявление Зеленского было связано с визитом генсека ООН Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казань. По словам президента Украины, «некоторые функционеры» ООН «отдают предпочтение искушениям в Казани, а не содержанию устава ООН». Глава государства иронически отметил важность того, что мир не забывает про принципы и цели устава ООН и про цель создания организации.
Зеленский добавил, что День ООН отмечается «во всем мире, а не где-нибудь в Казани».
Ранее советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета Росконгресса Антон Кобяков заявил, что приезд Гутерриша на саммит БРИКС говорит о том, что руководство ООН «держит руку на пульсе» в отношении России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru