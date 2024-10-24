Заявление Зеленского было связано с визитом генсека ООН Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казань. По словам президента Украины, «некоторые функционеры» ООН «отдают предпочтение искушениям в Казани, а не содержанию устава ООН». Глава государства иронически отметил важность того, что мир не забывает про принципы и цели устава ООН и про цель создания организации.

Зеленский добавил, что День ООН отмечается «во всем мире, а не где-нибудь в Казани».

Ранее советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета Росконгресса Антон Кобяков заявил, что приезд Гутерриша на саммит БРИКС говорит о том, что руководство ООН «держит руку на пульсе» в отношении России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

