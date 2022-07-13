Зеленский: Киев будет жестко реагировать на признание ЛДНР
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет жестко реагировать на признание другими странами самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщает ТАСС.
По словам президента, Киев будет принимать меры на всех уровнях в отношении стран, признающих данные территориальные образования.
Ранее Сирия и КНДР приняли решение признать независимость Луганской (ЛНР) и Донецкой (ДНР) народных республик. Киев объявил о разрыве дипломатических отношений с обеими странами.
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