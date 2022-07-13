Зеленский: Киев будет жестко реагировать на признание ЛДНР

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет жестко реагировать на признание другими странами самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщает ТАСС.

РФ, Украина и Турция договорились о создании центра по экспорту зерна в Стамбуле

По словам президента, Киев будет принимать меры на всех уровнях в отношении стран, признающих данные территориальные образования.

Ранее Сирия и КНДР приняли решение признать независимость Луганской (ЛНР) и Донецкой (ДНР) народных республик. Киев объявил о разрыве дипломатических отношений с обеими странами.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
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