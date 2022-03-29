Зеленский: группа экспертов оценит эффект антироссийских санкций

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что группа экспертов будет создана в стране при офисе президента для оценки эффекта санкций против РФ. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Зеленского, работа группы будет начата уже на текущей неделе. Президент отметил, что в группу войдут как украинские, так и зарубежные эксперты.

Зеленский отметил, что главной целью работы данной группы заключается в том, чтобы Россия не могла введенные ограничения обойти.



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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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