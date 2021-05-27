Зеленский и глава Еврокомиссии обсудили ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе текущую ситуацию в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.
«Стороны обсудили усилия Украины и ЕС в борьбе с коронавирусом, его социальные и экономические последствия, реформы, которые продолжаются на Украине и сотрудничество с целью преодоления постоянных дестабилизирующих действий России. Во всех этих сферах ЕС продолжает оказывать Украине мощную поддержку», —говорится в сообщении.
Зеленский и фон дер Ляйен обменялись мнениями о ситуации в Донбассе, подтвердив приверженность выполнению минских соглашений и нормандскому формату. Кроме того, стороны обсудили начало работы «Крымской платформы» и договорились о сотрудничестве в этом формате.
Также украинский лидер и глава Еврокомиссии затронули вопрос совместных обязательств по укреплению политической ассоциации и экономической интеграции между Украиной и Евросоюзом, отметив прогресс в имплементации соглашения об ассоциации.
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