Зеленский и глава Еврокомиссии обсудили ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе текущую ситуацию в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.

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«Стороны обсудили усилия Украины и ЕС в борьбе с коронавирусом, его социальные и экономические последствия, реформы, которые продолжаются на Украине и сотрудничество с целью преодоления постоянных дестабилизирующих действий России. Во всех этих сферах ЕС продолжает оказывать Украине мощную поддержку», —говорится в сообщении.

Зеленский и фон дер Ляйен обменялись мнениями о ситуации в Донбассе, подтвердив приверженность выполнению минских соглашений и нормандскому формату. Кроме того, стороны обсудили начало работы «Крымской платформы» и договорились о сотрудничестве в этом формате.

Также украинский лидер и глава Еврокомиссии затронули вопрос совместных обязательств по укреплению политической ассоциации и экономической интеграции между Украиной и Евросоюзом, отметив прогресс в имплементации соглашения об ассоциации.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Телефонный РазговорЕврокомиссияДонбассУкраинаВладимир Зеленский
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