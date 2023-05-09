Зеленский и фон дер Ляйен встретились в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале рассказал о встрече в своей резиденции в Киеве главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен.
Украинский лидер опубликовал видео, в комментарии к которому напомнил, что 9 мая будет Днём Европы не только в Европейском союзе, а также на Украине.
«Сегодня мы встречаемся в Киеве, потому что Киев - это идеальное место, чтобы праздновать День Европы», - заключил он.
Ранее Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране будет отмечаться День Европы, для «укрепления единства» европейских народов и обеспечения мира и стабильности в регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru