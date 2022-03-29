Посольство Словении возобновило работу в Киеве в понедельник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД республики.

Отмечается, что в Киев прибыли временный поверенный в делах Словении Боштьян Лесьяк и один сотрудник МИД.

Лесьяк по прибытии в город отметил, что Киев пуст, в городе слышны сигналы тревоги и сирен, но в остальном «жизнь для тех, кто остался в столице, протекает нормально».

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

