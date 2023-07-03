Зеленский еще не принял решение о визите на саммит НАТО в Вильнюсе

Решение о визите Владимира Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе еще не принято, заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в эфире украинского телевидения.

Он отметил, что «все будет зависеть от ситуации на поле боя».

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При этом советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что предстоящий саммит Североатлантического альянса, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года, станет наиболее значительным начиная с саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году. По его словам, члены альянса должны понимать «буквальную глобальную и историческую ответственность» перед миром, а задача НАТО — показать неразрывное единство, стальную волю и силу духа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
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