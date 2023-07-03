Зеленский еще не принял решение о визите на саммит НАТО в Вильнюсе
Решение о визите Владимира Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе еще не принято, заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в эфире украинского телевидения.
Он отметил, что «все будет зависеть от ситуации на поле боя».
При этом советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что предстоящий саммит Североатлантического альянса, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года, станет наиболее значительным начиная с саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году. По его словам, члены альянса должны понимать «буквальную глобальную и историческую ответственность» перед миром, а задача НАТО — показать неразрывное единство, стальную волю и силу духа, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru