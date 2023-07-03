Зеленский еще не принял решение о визите на саммит НАТО в Вильнюсе

Решение о визите Владимира Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе еще не принято, заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в эфире украинского телевидения.

Он отметил, что «все будет зависеть от ситуации на поле боя».