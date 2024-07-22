Зеленский допустил возможность переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность мирных переговоров с представителями России, даже если это будет президент РФ Владимир Путин, об этом украинский лидер заявил в интервью британскому телеканалу.

Он отметил, что если на «втором саммите мира» будет полностью разработан мирный план Украины, и Россия выразит желание его обсуждать, то украинская сторона будет готова на переговоры с российскими представителями.

«И то ли это будет Путин, то ли это будет не Путин - какая разница», - отметил Зеленский.