Зеленский допустил возможность переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность мирных переговоров с представителями России, даже если это будет президент РФ Владимир Путин, об этом украинский лидер заявил в интервью британскому телеканалу.

Он отметил, что если на «втором саммите мира» будет полностью разработан мирный план Украины, и Россия выразит желание его обсуждать, то украинская сторона будет готова на переговоры с российскими представителями.

«И то ли это будет Путин, то ли это будет не Путин - какая разница», - отметил Зеленский.

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Он признал, что если Украина хочет достигнуть мира, то ей придется говорить с теми, кто в России «все решает».

Ранее, 15-16 июля в Швейцарии прошла конференция по урегулированию конфликта на Украине. Представителей России на нее не пригласили, однако тогда Зеленский заявил, что Россия должна принять участие во второй конференции по Украине, передает RT.

В сентябре 2022 года Зеленский подписал указ, который исключает возможность проведения переговоров с Путиным, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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