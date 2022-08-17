Зеленский: дипмиссии 55 стран возобновили работу в Киеве
17 августа 202223:20
Дипломатические представительства 55 стран возобновили работу в Киеве. Об этом рассказал украинский лидер Владимир Зеленский в ходе видеобращения, опубликованного в телеграм-канале.
Зеленский отметил, что в среду принял верительные грамоты у послов Киргизии, Румынии, Бельгии и Испании. Президент подчеркнул важность работы дипмиссий на территории Украины.
В мае Зеленский сообщал о 37 работающих посольствах в Украине.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru