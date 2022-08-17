Зеленский: дипмиссии 55 стран возобновили работу в Киеве

Дипломатические представительства 55 стран возобновили работу в Киеве. Об этом рассказал украинский лидер Владимир Зеленский в ходе видеобращения, опубликованного в телеграм-канале.

WP: Зеленский подозревал ряд стран в желании его побега из Киева

Зеленский отметил, что в среду принял верительные грамоты у послов Киргизии, Румынии, Бельгии и Испании. Президент подчеркнул важность работы дипмиссий на территории Украины.

В мае Зеленский сообщал о 37 работающих посольствах в Украине.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры