WP: Зеленский подозревал ряд стран в желании его побега из Киева

Зеленский рассказал об этом в интервью изданию. «… кто-то, вероятно, хотел, чтобы все просто кончилось поскорее», - заявил он газете. По его мнению, большинство западных политиков не верили, «что Украина может стойко держаться».

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

