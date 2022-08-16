WP: Зеленский подозревал ряд стран в желании его побега из Киева

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подозревал ряд западных стран в заинтересованности его побега из Киева после начала военных действий. Об этом сообщает американская газета The Washington Post.

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Зеленский рассказал об этом в интервью изданию. «… кто-то, вероятно, хотел, чтобы все просто кончилось поскорее», - заявил он газете. По его мнению, большинство западных политиков не верили, «что Украина может стойко держаться».

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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