Зеленский дал положительную оценку «нормандской встрече»
Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил прошедшую встречу «нормандской четверки» в Париже. Об этом сообщает ТАСС.
Украинский лидер отметил конструктивный характер переговоров. Зеленский подчеркнул, что достижение стабильного режима тишины в Донбассе является для Киева приоритетом. По словам президента Украины, только после гарантированного прекращения огня в Донбассе возможны следующие шаги.
«Нормандская встреча» состоялась 26 января в Елисейском дворце в Париже. Переговоры между представителями Франции, Германии, России и Украины продолжались более восьми часов. Российскую делегацию представил замглавы администрации президента Дмитрий Козак.
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