Зеленский дал положительную оценку «нормандской встрече»

Украинский лидер отметил конструктивный характер переговоров. Зеленский подчеркнул, что достижение стабильного режима тишины в Донбассе является для Киева приоритетом. По словам президента Украины, только после гарантированного прекращения огня в Донбассе возможны следующие шаги.

«Нормандская встреча» состоялась 26 января в Елисейском дворце в Париже. Переговоры между представителями Франции, Германии, России и Украины продолжались более восьми часов. Российскую делегацию представил замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

