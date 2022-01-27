Зеленский дал положительную оценку «нормандской встрече»

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил прошедшую встречу «нормандской четверки» в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

Козак заявил о почти нулевом прогрессе в переговорах в «нормандском формате»

Украинский лидер отметил конструктивный характер переговоров. Зеленский подчеркнул, что достижение стабильного режима тишины в Донбассе является для Киева приоритетом. По словам президента Украины, только после гарантированного прекращения огня в Донбассе возможны следующие шаги.

«Нормандская встреча» состоялась 26 января в Елисейском дворце в Париже. Переговоры между представителями Франции, Германии, России и Украины продолжались более восьми часов. Российскую делегацию представил замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Нормандская ВстречаВладимир Зеленский
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