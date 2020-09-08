Зеленский анонсировал встречу политсоветников в «нормандском формате»
Встреча политсоветников в «нормандском формате» запланирована на 11 сентября. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости. Глава государства подчеркнул, что там «там ждём определенные предложения и определенные решения».
Напомним, ранее пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что встречу советников лидеров «нормандского формата», которая должна была состояться 28 августа в Париже, перенесли из-за командировки советника президента Франции. Позже глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что встреча политсоветников лидеров стран-участниц «нормандского формата» – Германия, Россия, Украина, Франция – по урегулированию ситуации в Донбассе состоится до 10 сентября, сообщает RT.
Между тем, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель дали отрицательную оценку идее Киева пересмотреть Минские соглашения, о чём высказались недавно официальные лица на Украине. Об этом информирует пресс-служба Кремля. Эта тема была затронута в ходе телефонного разговора двух лидеров, который состоялся по инициативе Берлина.
Они, в частности, подчеркнули важность точного и полного выполнения всего комплекса мер, которые были зафиксированы в Париже в ходе саммита так называемой «нормандской четверки». Путин и Меркель высказались за активизацию работы в этом направлении.
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