Зеленский анонсировал встречу политсоветников в «нормандском формате»

Встреча политсоветников в «нормандском формате» запланирована на 11 сентября. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости. Глава государства подчеркнул, что там «там ждём определенные предложения и определенные решения».

Напомним, ранее пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что встречу советников лидеров «нормандского формата», которая должна была состояться 28 августа в Париже, перенесли из-за командировки советника президента Франции. Позже глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что встреча политсоветников лидеров стран-участниц «нормандского формата» – Германия, Россия, Украина, Франция – по урегулированию ситуации в Донбассе состоится до 10 сентября, сообщает RT.