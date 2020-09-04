Володин предложил Украине привлечь к ответственности Зеленского за участие в нормандском формате
Инициаторы уголовного дела против украинских депутатов за их обсуждение с депутатами Госдумы урегулирования конфликта на Донбассе, должны в таком случае привлечь к ответственности своего президента Владимира Зеленского как участника нормандской четверки. Соответствующее заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.
Российский политик напомнил, что Зеленский лично участвует в выработке договоренностей в нормандском формате на уровне глав государств. "Со стороны депутатов Верховной Рады приезд в Москву — был мужественный, ответственный шаг. Они выразили готовность совместно искать решения, направленные на достижение мира, реализацию Минских соглашений", - заявил Володин.
Встречи в нормандском формате по урегулированию ситуации на востоке Украины проводятся с 2014 года. В них участвуют представители четырёх стран (Германии, России, Украины и Франции).
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