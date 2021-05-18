Здесь вам не TUT. Станет ли Россия похожа на Белоруссию?

Представитель Кремля направил в прокуратуру тех сотрудников Московского метрополитена, которые жалуются на увольнения по политическим мотивам. «Это вопрос, который находится в прерогативе работодателя, и здесь главное - это вопрос соответствия Трудовому кодексу», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о том, что из Московского метрополитена пытаются уволить десятки людей за поддержку Алексея Навального. И добавил:

«Если граждане считают, что эти нарушения имеют место быть, то они вольны обращаться в прокуратуру, надзорное ведомство, которое обеспечивает соблюдение законности».

Жалобы сотрудников на немотивированные увольнения «Коммерсанту» подтвердил председатель территориального профсоюза работников ГУП «Московский метрополитен» Николай Гостев. По его данным, речь идет о десятках работников.

В преддверии парламентских выборов в России, которым суждено пройти в условиях посткоронакризисного социального недовольства, все подчинено решению одной задачи – чтобы во власть не проскочила и мышь из лагеря так называемой несистемной оппозиции. Вот и Госдума на излете своей последней в этом составе сессии принимает законы по укреплению благонадежности в массах. Так, в первом чтении одобрен законопроект о полном запрете российским гражданам и юрлицам участвовать в работе неправительственных организаций, признанных в России нежелательными. Слушается законопроект об ужесточении уголовной ответственности за участие и руководство нежелательными в России НПО. Но так, чтобы пинком с работы за инакомыслие…

Во что трансформируется неприязнь власти к инакомыслящим, наглядно показывает опыт союзной Белоруссии. Там, сотрудники Комитета госконтроля РБ пришли в офис интернет-портала TUT.BY, известного критической позицией по отношению к президенту Александру Лукашенко. Результаты визита – сайт портала заблокирован, ряд журналистов задержан, у других дома проходят обыски. Официально руководство портала обвиняют в уходе от налогов в особо крупном размере. Но тогда при чем тут рядовые сотрудники? По местам все давно расставил сам глава республики. Еще 9 августа, в день прошлогодних выборов президента Белоруссии, которые обернулись массовыми беспорядками и политическим кризисом, Лукашенко заявил журналистке TUT.BY:

«Если вы тенденциозно начинаете себя вести, я тоже это вижу — и отношение соответствующее. А если вы провоцируете — получите в ответ то же самое. <...> Вы что, хотите пытаться свергнуть власть, сломать что-то, уколоть, оскорбить и ждете, что я или кто-то перед вами встанет на колени?»

19 января 2021 года TUT.BY был лишен статуса СМИ в Белоруссии.

