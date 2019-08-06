Заявления на участие в онлайн-выборах в Мосгордуму проверят дважды

Заявления жителей Москвы на участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму 8 сентября будут проверены дважды. При этом данные избирателей, получивших отказ в автоматической валидации, комиссия Мосгоризбиркома намерена проверить вручную.

Эти меры позволят допустить до онлайн-выборов избирателей, чьи заявления система может отклонить по формальным признакам, сообщает официальный портал мэра российской столицы.

В ходе проверки будут задействованы ресурсы федеральных и региональных баз данных реестра избирателей. По такому же принципу проходила верификация аккаунтов участников онлайн-голосования по проекту программы реновации в 2017 году.

Электронные выборы в Мосгордуму впервые пройдут в Москве в трех избирательных округах — № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

Подать заявку на участие в онлайн-выборах можно в личном кабинете на портале mos.ru. Для этого нужно убедиться, что в личном кабинете указаны следующие данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные паспорта и СНИЛС, номер мобильного телефона и адрес регистрации в Москве.

Также необходимо убедиться, что учетная запись подтверждена (это можно сделать в любом центре «Мои документы», при себе обязательно иметь паспорт и данные СНИЛС). Заявки принимаются до 4 сентября включительно.

