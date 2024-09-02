«Мнит себя смотрящей»: Зачем Польша угрожает сбивать российские ракеты над Украиной
Польша заинтересована втянуть страны Евросоюза в украинский конфликт и взяла на себя роль главного эксперта по «российской угрозе», отметил в эфире НСН Руслан Панкратов.
Заявление МИД Польши об обязанности стран, граничащих с Украиной, сбивать подлетающие российские ракеты, является «разведкой боем», заявил научный сотрудник института стран СНГ Руслан Панкратов в разговоре с НСН.
Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, «обязаны» сбивать подлетающие российские ракеты до того, как те войдут в их воздушное пространство, несмотря на противодействие НАТО. По его словам, членство в альянсе «не отменяет ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства». Панкратов заявил, что такое заявление является очередным шагом к эскалации.
«Такое заявление не могло быть сделано без ведома англосаксонского разведсообщества, таких как ЦРУ и MI-6. Скорее всего, это разведка боем, хотят посмотреть, как на это отреагирует официальный Кремль. Варшава мнит себя смотрящей по Восточной Европе, взяв роль главного эксперта по «российской угрозе» если не в мире, то в Европе точно. НАТО терпит поражение за поражением на Украине. Они там давно находятся, именно их военные наводят дроны, ракеты. НАТО давно заинтересовано и втянуто в военный конфликт, а такие заявления лишь подтверждение причастности. Более того, этот призыв означает прямую заинтересованность втянуть Евросоюз, хотя не совсем понятно, для чего?» – задался вопросом Панкратов.
Он отметил, что Вооруженные силы РФ готовы к любому развитию событий. Панкратов подчеркнул, что эскалация не выгодна в первую очередь самим европейцам.
«Они надеются на то, что уничтожению подлежат лишь войска и оружие, территориально находящиеся только на Украине? Но это самое глубокое заблуждение. Россия ведет себя более, чем сдержанно, это заставляет нервничать выгодополучателей. Однозначно лишь то, что эта игра на слабо рассчитана на не очень умный, не очень далекий, сугубо внутренний, националистически настроенный электорат. Эскалация, вышедшая с территории Украины, не выгодна прежде всего самим европейцам, ибо воевать, если что, придется именно им, а не ставленникам Госдепа с высоких трибун. В любом случае, наши ВС готовы к любому развертыванию ситуации, все распоряжения на этот счет даны, так что Польше только остается посочувствовать, ибо похмелье от американского бурбона всегда тяжелое, полное боли, разочарования и крушения ложных иллюзий», – добавил собеседник НСН.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью RTVI, что Польша разжигает конфликт на Украине из-за заинтересованности в западных территориях страны. По ее словам, польские власти не видят эту землю иначе, чем своей, передает «Радиоточка НСН».
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