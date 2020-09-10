Заявление Германии о передачи данных по Навальному в ОЗХО недостоверны – постпред РФ
Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что утверждение Германии о передачи результатов анализов российского оппозиционера Алексея Навального в ОЗХО, не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Шульгина, российская сторона запрашивала информацию в Техсекретариате ОЗХО вчера и сегодня утром. Он отметил, что российская сторона ожидает «внятных разъяснений по этому поводу» от Германии.
Между тем, Шульгин отметил, что РФ готова к рассмотрению инцидента с Навальным на площадке ОЗХО "строго в правовом поле Конвенции [о запрещении химического оружия]".
Накануне немецкие власти сообщили об отправке результатов анализов проб Алексея Навального в ОЗХО. По заявлению немецких политиков, анализы подтверждают отравление российского оппозиционера.
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