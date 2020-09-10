Заявление Германии о передачи данных по Навальному в ОЗХО недостоверны – постпред РФ

По словам Шульгина, российская сторона запрашивала информацию в Техсекретариате ОЗХО вчера и сегодня утром. Он отметил, что российская сторона ожидает «внятных разъяснений по этому поводу» от Германии.

Между тем, Шульгин отметил, что РФ готова к рассмотрению инцидента с Навальным на площадке ОЗХО "строго в правовом поле Конвенции [о запрещении химического оружия]".

Накануне немецкие власти сообщили об отправке результатов анализов проб Алексея Навального в ОЗХО. По заявлению немецких политиков, анализы подтверждают отравление российского оппозиционера.



