Белый дом заявил об опасении российского вмешательства в выборы в США
В Вашингтоне опасаются вмешательства России в выборы президента США, рассказал в интервью телеканалу NBC советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, у администрации США «есть основания для беспокойства». При этом чиновник признал, что доказательств подготовки Москвы к возможному вмешательству у Вашингтона нет.
Салливан отметил, что американская администрация усилит бдительность по данному вопросу.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Москва ни в коем случае не намерена вмешиваться в электоральный процесс, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Белый дом заявил об опасении российского вмешательства в выборы в США
- При пожаре в квартире на востоке Москвы пострадали три человека
- ВСУ нанесли удары по трем районам Курской области
- Зеленский: Путин при личной встрече призывал к прекращению огня
- В Нижнем Новгороде автомобилист сбил двух детей
- Матыцин заявил о невозможности отмены паспорта болельщика на играх РПЛ
- Силы ПВО сбили две украинские ракеты над Черным морем
- Saba: премьер Йемена направился с визитом в Москву
- В АТОР опровергли сильное падение цен на отдых в Турции
- Зеленский оценил потери ВСУ за время конфликта с РФ в 31 тысячу человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru