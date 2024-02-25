Белый дом заявил об опасении российского вмешательства в выборы в США

В Вашингтоне опасаются вмешательства России в выборы президента США, рассказал в интервью телеканалу NBC советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

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По его словам, у администрации США «есть основания для беспокойства». При этом чиновник признал, что доказательств подготовки Москвы к возможному вмешательству у Вашингтона нет.

Салливан отметил, что американская администрация усилит бдительность по данному вопросу.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Москва ни в коем случае не намерена вмешиваться в электоральный процесс, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Выборы Президента СШАСШАРоссия

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