СМИ: Трамп в случае переизбрания может реформировать разведслужбы США
Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае переизбрания может реформировать разведывательные службы государства и сменить на постах тех, кто настроен враждебно к его политике. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
Отмечается, что реформирование разведывательных ведомств может привести к «небывалой политизации разведки». По словам источников, Трамп, возможно, попытается заменить тех, кто несогласен с его повесткой, на лоялистов.
Издание отмечает, что такие действия могут привести к тому, что подчиненные Трампа будут пытаться оградить его от информации, которая противоречит его политике.
Ранее Дональд Трамп пообещал немедленно закрыть границу страны после переизбрания. Он заявил, что будет всеми способами бороться с нелегальной миграцией. Происходящее на границе с Мексикой он назвал «вторжением», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru