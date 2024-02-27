СМИ: Трамп в случае переизбрания может реформировать разведслужбы США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае переизбрания может реформировать разведывательные службы государства и сменить на постах тех, кто настроен враждебно к его политике. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

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Отмечается, что реформирование разведывательных ведомств может привести к «небывалой политизации разведки». По словам источников, Трамп, возможно, попытается заменить тех, кто несогласен с его повесткой, на лоялистов.

Издание отмечает, что такие действия могут привести к тому, что подчиненные Трампа будут пытаться оградить его от информации, которая противоречит его политике.

Ранее Дональд Трамп пообещал немедленно закрыть границу страны после переизбрания. Он заявил, что будет всеми способами бороться с нелегальной миграцией. Происходящее на границе с Мексикой он назвал «вторжением», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

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