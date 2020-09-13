Завершилось голосование в УрФО, Пермском крае, Туве, Башкортостане и Оренбургской области
Итоговой подсчет бюллетеней избирателей по результатам трехдневного голосования идет во всех регионах Уральского федерального округа (УрФО), Пермском крае, Оренбургской области, республиках Башкортостане и Тыве, сообщает ТАСС.
Отмечается, что на территориях субъектов работало 11 219 избирательных участков. Самое большое количество – в Башкортостане (3 011), меньше всего в ХМАО-Югре (98).
Напомним, в единый день голосования 13 сентября проходят более 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). По их итогам будут замещены свыше 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Досрочное голосование проходило 11 и 12 сентября.
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