Завершилось голосование в УрФО, Пермском крае, Туве, Башкортостане и Оренбургской области

Отмечается, что на территориях субъектов работало 11 219 избирательных участков. Самое большое количество – в Башкортостане (3 011), меньше всего в ХМАО-Югре (98).

Напомним, в единый день голосования 13 сентября проходят более 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). По их итогам будут замещены свыше 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Досрочное голосование проходило 11 и 12 сентября.

