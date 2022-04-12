Завершились переговоры Путина и Лукашенко
Переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко завершились, сообщает РИА Новости.
Встреча глав государств, которая прошла на космодроме «Восточный», длилась почти три часа.
В пресс-службе Кремля отметили, что прежде чем начать переговоры Путин и Лукашенко на вертолёте совершили облёт территории, ознакомились с ходом строительства космодрома, а также побывали на строительной площадке командного пункта и стартового сооружения для ракет-носителей «Ангара».
Ранее в пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что Лукашенко намерен обсудить с Путиным совместное противодействие санкциям и события в Украине.
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