Завершились переговоры Путина и Лукашенко

Встреча глав государств, которая прошла на космодроме «Восточный», длилась почти три часа.

В пресс-службе Кремля отметили, что прежде чем начать переговоры Путин и Лукашенко на вертолёте совершили облёт территории, ознакомились с ходом строительства космодрома, а также побывали на строительной площадке командного пункта и стартового сооружения для ракет-носителей «Ангара».

Ранее в пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что Лукашенко намерен обсудить с Путиным совместное противодействие санкциям и события в Украине.