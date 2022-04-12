Путин: Россия возобновит лунную программу

Как отметил президент, Россия продолжит осуществлять все свои планы в космической сфере, несмотря на трудности и попытки извне помешать в работе.

Во вторник глава государства вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко находятся на космодроме Восточный. Путин вручит государственные награды летчикам-космонавтам, отмечает РИА ФАН. Кроме того, на вторник запланированы переговоры лидеров двух стран.

