Путин и Лукашенко проведут переговоры на космодроме «Восточный»

В сообщении говорится, что главы государств посетят космодром «Восточный» в Амурской области, где российский лидер вручит государственные награды лётчикам-космонавтам.

«Затем лидеры проведут переговоры, на которых планируется обсудить актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества и продвижения интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства», - добавили в Кремле.

В пресс-службе президента Белоруссии, в свою очередь, сообщили, что Лукашенко намерен обсудить с Путиным совместное противодействие санкциям и события в Украине.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не оставит Россию при любых обстоятельствах, сообщает РИА ФАН.