Путин и Лукашенко проведут переговоры на космодроме «Восточный»
Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 12 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что главы государств посетят космодром «Восточный» в Амурской области, где российский лидер вручит государственные награды лётчикам-космонавтам.
«Затем лидеры проведут переговоры, на которых планируется обсудить актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества и продвижения интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства», - добавили в Кремле.
В пресс-службе президента Белоруссии, в свою очередь, сообщили, что Лукашенко намерен обсудить с Путиным совместное противодействие санкциям и события в Украине.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не оставит Россию при любых обстоятельствах, сообщает РИА ФАН.
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