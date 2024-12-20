Заведено дело после «минирования» автомобиля депутата Картаполова
20 декабря 202406:02
Заведено уголовное дело после «минирования» автомобиля главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, сообщает РИА Новости.
Оно расследуется по уголовной статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
Ранее Картаполов заявил, что взрывное устройство в его автомобиле не обнаружили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru