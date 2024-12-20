Заведено дело после «минирования» автомобиля депутата Картаполова

Заведено уголовное дело после «минирования» автомобиля главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, сообщает РИА Новости.

В Дагестане ученица третьего класса «заминировала» несколько школ

Оно расследуется по уголовной статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Ранее Картаполов заявил, что взрывное устройство в его автомобиле не обнаружили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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