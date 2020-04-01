Затяжная удаленка. Нерабочий период в России могут продлить

«Невыходные» дни в России рискуют затянуться. Невыходные и с точки зрения невозможности для большинства выйти из дома, и с точки зрения необходимости продолжать работать хотя бы и в удаленном режиме. Инициативу продлить нерабочий период в стране озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании правительства с президентом, которое Владимир Путин провел в режиме видеоконференции. По словам Поповой, инкубационный период вируса COVID-19 составляет 14 дней. Соответственно и период разрыва социальных связей, способствующих передаче инфекции, должен быть кратным 14 дням. Но и этого недостаточно: «этих дней в разных ситуациях должно было быть больше», - сказала Попова. Вместе с тем, уже виден эффект от решения о девяти нерабочих днях, принятого президентом. Продолжение разрыва общения необходимо, - уверена глава Роспотребнадзора. Ее поддержала и вице-премьер Татьяна Голикова, прямо попросившая главу государства продлить срок действия мер социального дистанцирования.

Владимир Путин на дистанционном совещании с кабмином констатировал осложнение ситуации с распространением коронавируса в России. По данным на 1 апреля, общее число заболевших составляет 2 777 человек, 24 пациента умерли. Число регионов с больными коронавирусом достигло 75. На карантине в связи с угрозой заражением коронавирусом находятся 3,3 млн человек. К тому же, как заметил Путин, в страну возвращается значительное число россиян, постоянно проживающих за рубежом. Получить медицинскую помощь в местах их постоянного проживания за границей для них оказалось непросто, - предположил президент.

Да и система контроля за нарушителями условий карантина и изоляции, создание которой заканчивает Минкомсвязи, не для того же делается, чтобы два-три дня поработать. О том, как она будет функционировать, рассказал глава ведомства Максут Шадаев. В ее основу лягут данные операторов сотовой связи. Им будут передаваться номера и даты постановки на карантин, в том числе с помощью которых будет отслеживаться фактическое выполнение условий карантина. При их нарушении поступит СМС. О злостных нарушителях уведомят полицию, которая примет меры воздействия на основе свежеужесточенного законодательства.

В общем, нравится нам это или нет, но испытание или, как теперь говорят, челендж под названием «Сидим дома» продлится еще какое-то время. На основе новых, более жестких правил.

