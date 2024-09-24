Затулин: РФ не будет заставлять Цхинвал и Сухум вернуться в Грузию

Депутат отметил, что «поезд давно ушел», и Тбилиси не стоит рассчитывать, что Абхазия и Южная Осетия вернуться в состав Грузии. Россия тоже не будет оказывать какого-либо влияния или давления на решение двух республик.

Затулин уточнил, что в России другое отношения к признанию Южной Осетии и Абхазии.

Москва признала независимость двух республик в 2008 году, после пятидневного конфликта с Грузией летом того же года. Экс-президент Грузии Саакашвили тогда начал боевые действия против Южной Осетии, заявившей о своем суверенитете. В Грузии отделение Южной Осетии и Абхазии до сих пор не признают и в последнее время хотят добиться объединения мирным путем, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



