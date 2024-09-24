Затулин: РФ не будет заставлять Цхинвал и Сухум вернуться в Грузию
Южная Осетия и Абхазия не пожертвуют своей независимостью ради налаживания отношений с Грузией, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Его слова приводит «Газета.Ru».
Депутат отметил, что «поезд давно ушел», и Тбилиси не стоит рассчитывать, что Абхазия и Южная Осетия вернуться в состав Грузии. Россия тоже не будет оказывать какого-либо влияния или давления на решение двух республик.
Затулин уточнил, что в России другое отношения к признанию Южной Осетии и Абхазии.
Москва признала независимость двух республик в 2008 году, после пятидневного конфликта с Грузией летом того же года. Экс-президент Грузии Саакашвили тогда начал боевые действия против Южной Осетии, заявившей о своем суверенитете. В Грузии отделение Южной Осетии и Абхазии до сих пор не признают и в последнее время хотят добиться объединения мирным путем, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД России выступил с осуждением масштабных ударов Израиля по Ливану
- Госдума разрешила подсудимым заключать контракт с Минобороны
- Советник главы ДНР: ВСУ пытаются выводить из Угледара ударные группы
- Представители МККК посетили военнопленных в Курской области
- РСТ: Цены на отдых в черноморских отелях упадут на 50-60% в конце сентября
- Российские войска поразили завод, производивший двигатели для самолетов ВСУ
- Армия Израиля начала новую волну атак на объекты «Хезболлы» в Ливане
- Почти 70% россиян готовы переехать на юг страны
- «Заносить в дом»: Путин заявил, что инвестировать лучше внутри страны
- Минобороны: ВСУ пять раз попытались прорваться через границу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru