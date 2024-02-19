Затулин: Присутствие миротворцев РФ в Карабахе зависит от Азербайджана

«У меня нет никаких сомнений в том, что не только российских миротворцев господин Пашинян не хотел бы видеть, но и в целом российского военного присутствия внутри самой Армении. Об этом он пока не говорит, но я уверен, что через некоторое время он или его единомышленники заговорят об этом. Пашинян последовательно вытесняет российское влияние не только с территории Армении, но, самое главное, из умов и сознания армянского народа, он делает такую попытку. Что касается миротворцев, то после того, как Пашинян подписался устно и письменно над тем, что Карабах является частью Азербайджана... Действительно, вопрос об их пребывании на этой территории Россия вынуждена решать с одним только Азербайджаном. Ибо эта территория сегодня контролируется Азербайджаном после всех этих событий», - сказал Затулин.

Он также назвал вопрос об ответственности российских миротворцев за невыполнение обязательств по Лачинскому коридору сложным. Кроме того, Пашинян, по словам депутата, заинтересован в том, чтобы карабахцы «растворились» и выехали из Армении.

«Что касается ответственности российских миротворцев за произошедшее – это сложный вопрос, безусловно. Я считаю, что мы допустили промедление, проволочку, когда, вопреки достигнутым договоренностям, военные Азербайджана перекрыли Лачинский коридор и создали предпосылки для всего, что потом произошло. А произошла фактически этническая чистка и выдавливание армянского населения с исторических нажитых земель. Да, это произошло в тот момент, когда российские миротворцы там находились. Но после всех маневров, которые были совершены правительством Армении… Прежде всего, официальная Армения не возражала против этого. Пашинян ограничился минимумом, и сегодня он заинтересован в том, чтобы карабахцы или растворились, или выехали из Армении, он всячески их к этому подталкивает. Потому что они, как свидетели предательства со стороны самого руководства Армении, ему в Армении не нужны», - резюмировал собеседник НСН.

Впервые с начала года Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились 17 февраля в Мюнхене. На встрече также присутствовал канцлер Германии Олаф Шольц. По итогам переговоров Алиев выразил надежду, что мирное соглашение с Арменией будет заключено в кратчайшие сроки. Он подчеркнул, что мирный договор отвечает национальным интересам Азербайджана, передает «Радиоточка НСН».

