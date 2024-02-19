Затулин: Присутствие миротворцев РФ в Карабахе зависит от Азербайджана
Премьер-министр Армении Пашинян последовательно вытесняет российское влияние не только с территории страны, но самое главное из умов и сознания армянского народа, отметил депутат Константин Затулин.
Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе полностью зависит от Азербайджана, так как он контролирует эту территорию, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в интервью НСН.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян напомнил, что в заявлении от 9 ноября 2020 года нет пункта, согласно которому у России есть возможность контролировать транспортные коммуникации, проходящие по Армении. Он отметил, что другие пункты этого документа Азербайджан и Россия «разорвали и выбросили, полностью нарушив свои обязательства». Также Пашинян указал, что миротворческий контингент РФ ответственен за выход армян из Нагорного Карабаха, которых в регионе не осталось. Затулин считает, что Пашинян больше не заинтересован в присутствии российских миротворцев.
«У меня нет никаких сомнений в том, что не только российских миротворцев господин Пашинян не хотел бы видеть, но и в целом российского военного присутствия внутри самой Армении. Об этом он пока не говорит, но я уверен, что через некоторое время он или его единомышленники заговорят об этом. Пашинян последовательно вытесняет российское влияние не только с территории Армении, но, самое главное, из умов и сознания армянского народа, он делает такую попытку. Что касается миротворцев, то после того, как Пашинян подписался устно и письменно над тем, что Карабах является частью Азербайджана... Действительно, вопрос об их пребывании на этой территории Россия вынуждена решать с одним только Азербайджаном. Ибо эта территория сегодня контролируется Азербайджаном после всех этих событий», - сказал Затулин.
Он также назвал вопрос об ответственности российских миротворцев за невыполнение обязательств по Лачинскому коридору сложным. Кроме того, Пашинян, по словам депутата, заинтересован в том, чтобы карабахцы «растворились» и выехали из Армении.
«Что касается ответственности российских миротворцев за произошедшее – это сложный вопрос, безусловно. Я считаю, что мы допустили промедление, проволочку, когда, вопреки достигнутым договоренностям, военные Азербайджана перекрыли Лачинский коридор и создали предпосылки для всего, что потом произошло. А произошла фактически этническая чистка и выдавливание армянского населения с исторических нажитых земель. Да, это произошло в тот момент, когда российские миротворцы там находились. Но после всех маневров, которые были совершены правительством Армении… Прежде всего, официальная Армения не возражала против этого. Пашинян ограничился минимумом, и сегодня он заинтересован в том, чтобы карабахцы или растворились, или выехали из Армении, он всячески их к этому подталкивает. Потому что они, как свидетели предательства со стороны самого руководства Армении, ему в Армении не нужны», - резюмировал собеседник НСН.
Впервые с начала года Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились 17 февраля в Мюнхене. На встрече также присутствовал канцлер Германии Олаф Шольц. По итогам переговоров Алиев выразил надежду, что мирное соглашение с Арменией будет заключено в кратчайшие сроки. Он подчеркнул, что мирный договор отвечает национальным интересам Азербайджана, передает «Радиоточка НСН».
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