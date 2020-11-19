Армянская оппозиция призвала к отставке Пашиняна

Армянская оппозиция вышла на улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передаёт Sputnik Армения.



В ходе протестных акций оппозиционные активисты перекрыли несколько центральных улиц армянской столицы: проспекты Баграмяна, Маштоца, Мясникяна и другие. Сотрудники полиции оттеснили митингующих с проезжей части.



С 10 ноября в зоне многолетнего конфликта Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе вступило в силу трёхстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, подписанное главами России, Армении и Азербайджана.

Согласно документу, Ереван обязан передать Баку Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы, в связи с чем армянская оппозиция потребовала отставки Пашиняна. Представитель верховного совета партии «Дашнакцутюн» («Армянская революционная федерация») Ишхан Сагателян заявил, что нужно «спасти проданные предательством наши земли».

