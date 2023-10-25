Затулин: Армения не успеет заключить мир с Азербайджаном до конца 2023 года

Насколько быстро Армения и Азербайджан заключат мирный договор, решат Баку и Турция, сказал НСН Константин Затулин.

Условия подписания мирного договора между Ереваном и Баку определят победители, а именно Азербайджан и Турция. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

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Ранее спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар заявил, что глава правительства Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев не встретятся в Брюсселе в конце октября. Об этом сообщило армянское госагентство Арменпресс. Клаар заявил, что Евросоюз пытается организовать новую встречу, верит в мир между двумя государствами и нацелен на возвращение армян Карабаха в свои дома. Затулин усомнился в том, что подписание мирного договора состоится до конца года.

«Может быть, Баку и Ереван и подпишут мирный договор в текущем году, но мои контакты говорят о том, что его заключение до конца года может и не состояться. Все будет зависеть от того, насколько победители — Азербайджан и Турция — удовлетворены сегодняшним положением вещей. В печати уже появлялась информация об условиях, которые турецкая сторона ставит перед Арменией для нормализации отношений (открытия посольств, сообщения и всего остального). Во-первых, это открытие Зангезурского коридора через территорию Армении (это идея фикс для Азербайджана и Турции). Во-вторых, это отказ от любого упоминания об Арцах (армянское название Нагорного Карабаха). В-третьих, это отказ от политики по признанию геноцида армянского народа в Османской империи. Не могу сказать, являются ли эти условия обязательными для того, чтобы был подписан мирный договор между Азербайджаном и Арменией, при том, что политика Азербайджана и Турции между собой очень тесно скоординирована и согласована», — добавил депутат.

Собеседник НСН отметил, что Ереван хотел бы не выполнять эти требования, однако непонятно, достаточно ли для этого будет той поддержки, которую Пашинян рассчитывает получить в Евросоюзе.

«Во всяком случае, Россия точно не ассистирует Турции в том, чтобы Армения отказалась от признания геноцида армян или от каких-то географических названий. Однако сегодня Ереван сам себя завел в тупик. Во многом все произошедшее объясняется именно тем, что Пашинян и его команда пошли по пути предательства российско-армянских отношений. Это уловили их противники в Азербайджане и реализовали в форме операции по овладению Нагорным Карабахом», — подытожил он.

Ранее Затулин заявил, что Пашинян и Алиев не встретятся в Брюсселе из-за того, что Баку не понравилась проармянская политика ряда европейских стран. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Нагорный КарабахТурцияАзербайджанАрменияНикол Пашинян

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