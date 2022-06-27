Заседание СБ ООН по Украине пройдет 28 июня

Заявленная тема заседания - «поддержание мира и безопасности на Украине».

Ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что призвал власти США признать Россию страной - спонсором терроризма. По его словам, Россия стала «крупнейшей террористической организацией в мире».

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.