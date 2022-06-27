Украина прекратит действие двух соглашений с Россией по ядерной безопасности

Украина прекратит действие двух соглашений с Россией в сфере ядерной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования.

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В частности, будет прекращено действие подписанного в 1996 году соглашения о сотрудничестве между украинским Министерством охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности и Федеральным надзором России за ядерной и радиационной безопасностью.

Также перестанет действовать заключенное в 2002 году соглашение между госкомитетом ядерного регулирования Украины и российским Госатомнадзором об обмене информацией и совместной работе в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях.

МИД Украины был проинформирован о прекращении действия этих международных договоров, соответствующий приказ датирован 24 июня.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерная БезопасностьРоссияУкраина
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