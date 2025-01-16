Заседание по вотуму недоверия правительству Фицо проведут 21 января

По словам представителей оппозиции, премьер страны не решает внутренние проблемы, а «летает по миру, кланяется диктаторам и наслаждается роскошью где-нибудь во Вьетнаме».

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо в открытом письме к Владимиру Зеленскому пригласил его на встречу, чтобы обсудить остановку транзита газа. До этого он говорил, что власти Словакии готовы заблокировать финансовую помощь Украине. В ходе заседания парламентского комитета по европейским делам он указал, что если вопрос с транзитом газа не будет решён, то не исключено, что будет наложено вето на решение Евросоюза передать Киеву ещё 50 млрд евро, передает «Радиоточка НСН».

