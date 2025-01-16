Заседание по вотуму недоверия правительству Фицо проведут 21 января
Заседание по вотуму недоверия правительству премьера Словакии Роберту Фицо проведут 21 января, сообщает Denník N.
Отмечается, что это будет внеочередное заседание после внесения в парламент соответствующего предложения оппозицией.
По словам представителей оппозиции, премьер страны не решает внутренние проблемы, а «летает по миру, кланяется диктаторам и наслаждается роскошью где-нибудь во Вьетнаме».
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо в открытом письме к Владимиру Зеленскому пригласил его на встречу, чтобы обсудить остановку транзита газа. До этого он говорил, что власти Словакии готовы заблокировать финансовую помощь Украине. В ходе заседания парламентского комитета по европейским делам он указал, что если вопрос с транзитом газа не будет решён, то не исключено, что будет наложено вето на решение Евросоюза передать Киеву ещё 50 млрд евро, передает «Радиоточка НСН».
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