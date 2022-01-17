Заседание по мере пресечения для Порошенко перенесли на 19 января

Порошенко был в заграничном дипломатическом турне с середины декабря, однако вернулся в страну 17 января на судебное заседание. Суд также наложил арест на все имущество экс-президента Украины.

Партия «Европейская солидарность», которую возглавляет Порошенко, называет судебные действия против своего лидера политическими репрессиями.



Ранее Порошенко уснул на заседании суда, в ходе которого ему должна быть избрана мера пресечения по делу о госизмене. Соответствующая видеотрансляция ведется на YouTube-канале «Судебная власть Украины».

