Заседание по мере пресечения для Порошенко перенесли на 19 января

Судебное заседание по избранию меры пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко по делу о государственной измене перенесли на среду, 19 января. Об этом сообщают местные телеканалы.

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Порошенко был в заграничном дипломатическом турне с середины декабря, однако вернулся в страну 17 января на судебное заседание. Суд также наложил арест на все имущество экс-президента Украины.

Партия «Европейская солидарность», которую возглавляет Порошенко, называет судебные действия против своего лидера политическими репрессиями.

Ранее Порошенко уснул на заседании суда, в ходе которого ему должна быть избрана мера пресечения по делу о госизмене. Соответствующая видеотрансляция ведется на YouTube-канале «Судебная власть Украины».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудыПетр ПорошенкоУкраина
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