Названа дата заседания контактной группы по Донбассу
Встреча трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины состоится 14 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале самопровозглашённой Донецкой народной республики.
Отмечается, что заседание пройдёт в формате видеоконференции.
Также в сообщении указано, что 13 октября состоятся заседание профильных групп по политическим, экономическим, гуманитарным вопросам, а также по вопросам безопасности.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов уйти в отставку, если не исправит ситуацию на Донбассе.
В 2014 году на Украине после государственного переворота Донецкая и Луганская области заявили о независимости. Киев начал военную операцию против самопровозглашённых Донецкой и Луганской Народных республик. По последним данным ООН, в результате военных действий погибли около 13 тысяч человек. Для урегулирования ситуации в регионе была создана группа уполномоченных представителей Украины, России и ОБСЕ.
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