Зеленский готов уйти в отставку из-за Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов уйти со своего поста, если не исправит ситуацию на Донбассе.

В интервью BBC политик рассказал, что не цепляется за рейтинги и власть. И поэтому о готов уйти в отставку если не сможет добиться мира на Донбассе.

«Если я не смогу, значит, нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю», - добавил Зеленский, ставший президентом Украины в мае 2019 года.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года ЛНР и ДНР заявили о независимости, в связи с чем Киев начал против них военную операцию. Её жертвами, по последним данным ООН, стали около 13 тысяч человек.

Вопрос Донбасса обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске, в которых принимают участие Украина и Россия, а также Германия и Франция. Контактной группой с сентября 2014 года были приняты уже три документа, достигнуты соглашения о перемирии, однако перестрелки между сторонами конфликта продолжаются.

