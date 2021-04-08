Защита Навального пожалуется на сотрудников колонии, выложивших видео с ним в сеть
Адвокаты оппозиционера Алексея Навального, содержащегося в колонии во Владимирской области, подала жалобу главе ФСИН и генпрокурору России на публикацию сотрудниками ИК-2 видеокадров с Навальным. Об этом сообщает Интерфакс.
Адвокат Навального Ольга Михайлова заявила агентству, что сотрудники колонии в Покрове (по данным Михайловой, ИК-2 является "режимным объектом"), не имели права передать представителям СМИ подобные видеозаписи. Копии жалоб, по словам защитников, переданы в УФСИН по Владимирской области и прокурору Владимирской области.
Навальный отбывает наказание по делу "Ив Роше" с марта. Ему предстоит провести в колонии 2 года 8 месяцев.
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